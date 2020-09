Milieuorganisaties teleurgesteld over Nationale Groeifonds

Duurzaamheid is een voetnoot in het Nationale Groeifonds en het kabinet staart zich blind op economische groei. Dat zeggen Milieudefensie en Greenpeace in reactie op de lancering van het plan van ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economische Zaken.

Met het Nationale Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor projecten die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Een onafhankelijke commissie, met onder meer oud-minister Jeroen Dijsselbloem als lid, beoordeelt de voorstellen. Die worden aangedragen door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen en uitgevoerd door ministeries.

Greenpeace laat weten dat het zich zorgen maakt om de inzet van het fonds omdat economische groei nog steeds voorrang heeft „op onze gezondheid en die van de planeet”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Volgens haar is het belangrijk om nu te investeren in onder meer effectief klimaatbeleid, een omslag in de landbouw en in snelle treinverbindingen. „Alleen zo kunnen we zorgen voor schonere lucht, gezonde natuur en een beter klimaat.”

Volgens Milieudefensie wordt met het Nationale Groeifonds het geld van de overheid direct doorgesluisd naar grote bedrijven en is dat de wereld op zijn kop. „Vervuilende bedrijven moeten juist gaan betalen zodat we kunnen investeren in collectieve voorzieningen”, zegt campagneleider Jorien de Lege. Zij vindt dat de zorg, het onderwijs en het milieu het nakijken hebben. „De enige duurzame weg uit de crisis is een groene. Die leidt niet naar welvaart in euro’s voor enkelen maar naar een klimaateconomie met welzijn voor iedereen”, aldus De Lege.

Voorzitter Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging wil dat jongeren ook een plek krijgen in de commissie van het Nationale Groeifonds, „voor de belangen van jonge en toekomstige generaties”. Hij ziet het fonds evenwel als een kans om met duurzame investeringen de economie op gang te krijgen. Maar dat is niet genoeg, zo wordt opgemerkt. „De investeringen in het klimaat moeten worden gecombineerd met belastingen op bijvoorbeeld uitstoot. Dan wordt duurzaam ook echt structureel voordelig voor bedrijven”, aldus Schouten.