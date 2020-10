Milieuorganisatie zinspeelt op nieuwe rechtszaak tegen stikstofbeleid

Het kabinet kiest in de stikstofproblematiek voor „pappen en nathouden” en dat zal onvermijdelijk leiden tot nieuwe gerechtelijke procedures, zeggen natuur- en milieuorganisaties in reactie op de voorstellen van het kabinet. „Die zal de staat dan weer verliezen”, stelt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment, de organisatie die het oude stikstofbeleid met succes aanvocht bij de rechter.

Johan Remkes, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de problematiek, adviseerde de uitstoot in tien jaar te halveren. Schouten wil slechts vastleggen dat de stikstofneerslag in de helft van de beschermde natuurgebieden tot een gezond niveau moet zijn gedaald. „Absurd”, zegt Vollenbroek, die mede namens Greenpeace en Milieudefensie spreekt.

In een gezamenlijke verklaring stellen Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en IUCN NL dat het kabinet het advies van Remkes moet volgen.