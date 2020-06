Milieuclubs niet blij, ‘KLM kan grotendeels op oude voet verder’

Milieuorganisaties zijn niet te spreken over de klimaatvoorwaarden voor de staatssteun aan KLM. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland kan de maatschappij grotendeels op oude voet verder met onder meer dagelijkse vluchten naar Brussel en overlast voor omwonenden van Schiphol in de nacht en door uitstoot van fijnstof en CO2.

„De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend”, aldus de klagers. „KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis, en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.”

Volgens de organisaties had het kabinet de keuze voor groen en eerlijk kunnen maken, maar is anders besloten. Zo hekelen de milieuclubs het uitblijven van belastingen op tickets en kerosine. Verder had volgens hen meer ingezet moeten worden op synthetische kerosine en zou KLM veel minder korte afstandsvluchten moeten uitvoeren naar plaatsen met een snelle treinverbinding als Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel.