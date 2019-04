Mikel Schutte opent steeds meer broodjeszaken

De tijd dat werknemers met een broodtrommeltje van huis gingen, is voorbij. Tegenwoordig staan ze in de rij voor de broodjeszaak. „In ieder geval in de Randstad”, zegt Mikel Schutte, eigenaar van keten Dagelijks Lekker.

Zijn kantoor is gevestigd op de bovenverdieping van een loods een industrieterrein in Haarlem. Dat heeft Schutte betrokken toen zijn huis te klein werd en hij moest omzien naar een opslagplaats voor steeds meer verpakkingen. Voorlopig heeft de 32-jarige eigenaar geen tijd om van een luxe kantoor te dromen. De groei van zijn bedrijf slokt hem helemaal op.

Zeven jaar geleden opende Schutte na zijn studie aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden zijn eerste broodjeszaak. „Ik voelde me ondernemer en wilde iets voor mezelf beginnen.” Hij verwonderde zich over de hoge prijzen die op tal van plaatsen voor belegde broodjes werden berekend. „Ik berekende dat het ook voor minder kon.” De start was in een voormalige ijssalon in Haarlem, nadat hem bleek dat het vrijwel onmogelijk was om tegen een redelijke prijs een vergunning in het centrum van Amsterdam te bemachtigen.

De formule was en is nog steeds heel simpel: „Alle broodjes voor een vaste prijs, net als salades en smoothies. Het eerste jaar vroeg ik 1,70 euro. Als gevolg van prijsstijgingen is dat geleidelijk opgelopen tot 2 euro nu. Warme dranken verkopen we voor 1 euro, een complete lunch voor 5 euro.”

Snelheid

Betaalbaarheid is niet de enige reden waarom op een doordeweekse dag bij sommige vestigingen tussen de middag tachtig tot honderd mensen in de rij staan, legt Schutte uit. „Kwaliteit gaat boven alles. Daarnaast is snelheid van belang. De klanten weten dat ze bij ons niet langer dan tien tot twaalf minuten hoeven te wachten.”

Veel van die klanten komen iedere werkdag terug. Ook daarop is het assortiment berekend. „We hebben tien verschillende broodjes, zodat je de hele week kunt variëren.”

Medewerkers van Dagelijks Lekker bakken zelf af, bereiden sauzen, zorgen voor beleg en bereiden toppings. ’s Ochtends staat er yoghurt met muesli gereed. Halal en vegetarisch behoren tot de mogelijkheden. Er wordt ook bezorgd: met bakfietsen en bolderkarren. „Maar zeker 95 procent wordt zo meegenomen en lopend genuttigd.”

Dagelijks Lekker begon op 1 mei 2012. In januari 2013 werd in Amsterdam-Zuid een tweede zaak geopend. Alkmaar volgde al spoedig. Inmiddels is de keten gegroeid tot zestien vestigingen, voornamelijk in de Randstad. Dit jaar komen er weer vier bij, waaronder Almere en Arnhem. De laatste stad betekent een sprong naar het oosten van het land. Best spannend, vindt Schutte: „We weten niet of het thuislaten van het broodtrommeltje daar ook al zo ingeburgerd is.”

Bewust kiest de ondernemer voor drukbezochte en dus dure locaties. „Bij kantoren, scholen en in drukke winkelstraten. De marges zijn heel klein, zodat de omloopsnelheid hoog moet zijn.”

De eerste jaren stond hij zelf urenlang broodjes te smeren. Nu telt zijn bedrijf 88 medewerkers. De omzet groeit jaarlijks met 40 procent. „Vorig jaar zeten we voor 5,3 miljoen euro om. Dit jaar hopen we tussen de 7,5 en de 8 miljoen euro uit te komen.”

Groeiende markt

De snelle groei en de naamsbekendheid van het bedrijf maakt het hem steeds makkelijker. „Ik hoef niet meer zo naar geschikte panden te zoeken. Er wordt nu van alles aangeboden”, zegt hij.

Dagelijks Lekker opereert op dezelfde markt als Bakker Bart, BackWerk en Subway. Die groeit, legt Schutte uit. „Er wordt steeds meer buiten de deur gegeten.”

Wanneer de grens is bereikt? „Tot op heden heb ik alle winst steeds in de uitbreiding van het bedrijf gestoken. Als ik in de buurt van de dertig vestigingen kom, is het tijd voor bezinning. Er is wel markt voor honderd of meer filialen. Locaties genoeg: bij gemeentehuizen, ROC’s, pretparken, noem maar op. Misschien ook wel in België of Duitsland. Maar voor een grote sprong heb je meer slagkracht en wellicht een andere partij nodig.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Dagelijks Lekker

Waar: Haarlem (hoofdkantoor)

Activiteit: belegde broodjes

Sinds: 2012

Omzet: 5,3 miljoen euro (2018)