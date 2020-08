„Microsoft wil wereldwijd activiteiten TikTok overnemen”

Microsoft zou niet alleen de Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse activiteiten van TikTok willen overnemen, maar alle activiteiten van het socialemediabedrijf wereldwijd. Dat schrijft althans de Britse zakenkrant Financial Times op basis van vijf mensen die kennis hebben van de onderhandelingen. TikTok-moeder ByteDance is in China actief met de app Douyin, die niet binnen zo'n overname zou vallen.

Andere bronnen ontkennen tegenover diverse media dat Microsoft en ByteDance over een grotere overname praten. Onder meer persbureau Bloomberg en zakenwebsite Business Insider voeren ingewijden op die het bericht van Financial Times ontkrachten.

Microsoft kan mogelijk delen van TikTok kopen omdat ByteDance niet wil wachten op een mogelijk verbod op de app in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zo'n verbod er half september komt als ByteDance TikTok niet voor die tijd verkoopt. De VS menen dat ByteDance te veel informatie over zijn gebruikers verzamelt en zijn bang dat die in handen valt van de Chinese overheid.

Trump liet ook weten dat Microsoft wat hem betreft een flink bedrag aan de overheid moet overmaken. Volgens hem zou het techbedrijf TikTok zonder het optreden van de overheid namelijk helemaal niet kunnen kopen.