Microsoft wil voor 40 miljard aandelen inkopen

Softwaregigant Microsoft heeft besloten aandelen in te kopen ter waarde van 40 miljard dollar (36 miljard euro). Het Amerikaanse bedrijf kondigde woensdag aan dat de raad van bestuur het programma had goedgekeurd. Microsoft kondigde ook een verhoging van het driemaandelijkse dividend aan tot 0,51 dollar per aandeel, een verhoging van 5 cent of 11 procent.

De inkoop van aandelen stelt bedrijven in staat om overtollig contant geld uit te keren en de prijs van hun effecten te ondersteunen. Met een marktkapitalisatie van meer dan een biljoen dollar is Microsoft momenteel een van de meest waardevolle bedrijven in de VS en heeft het hoge kasreserves.