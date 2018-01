Microsoft rekt vaderschapsverlof flink op

Wie bij Microsoft Nederland werkt kan voortaan aanspraak maken op een een aanzienlijk langer vaderschapsverlof. Het technologieconcern rekt wereldwijd zijn verlofregelingen flink op, dus ook voor de circa duizend medewerkers in Nederland.

Dat betekent dat je als jonge Microsoft-papa hier voortaan zes weken betaald thuis mag blijven, in plaats van de wettelijk verplichte twee dagen. Daarnaast is het zwangerschapsverlof verlengd van zestien naar in totaal twintig weken. Ook kan je voortaan vier weken vrij krijgen om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen. Medewerkers die een kind adopteren, krijgen ook zes weken volledig betaald verlof, waar dat eerst vier weken was.

Microsoft is niet het eerst techbedrijf dat ruimhartiger omgaat met zijn verlofregelingen. Eerder gaven bedrijven als Mastercard en ook ING vaders al langer tijd om met hun pasgeboren kind door te brengen. Vaderschapsverlof kan een interessant lokmiddel zijn bij het werven van bijvoorbeeld IT-talent.