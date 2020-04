Microsoft profiteert van thuiswerk en leren op afstand

Softwaremaker Microsoft profiteert volop van de digitale transformatie bij bedrijven die door de coronacrisis een vlucht heeft genomen. De techreus zelf zegt dat in een tijdsbestek van twee maanden stappen zijn gezet die normaal gesproken in twee jaar gezet zouden zijn. Dit viel ook af te lezen in de resultaten van de onderneming.

Microsoft sloot het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar af met een omzet van 35 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met een kwart. De operationele winst viel met 13 miljard dollar een kwart hoger uit. Onder de streep resteerde 10,8 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een plus van 22 procent.

Microsoft profiteerde in alle geledingen van het bedrijf van de groeiende vraag naar zijn diensten en oplossingen. Als voorbeeld noemde topman Satya Nadella onder meer leren op afstand, kritieke cloudinfrastructuur en beveiliging.

Microsoft verdiende onder meer fors meer geld met zijn zakelijke, maar ook consumentgerichte clouddiensten. Verder zaten de opbrengsten van platform LinkedIn duidelijk in de lift.

Microsoft keerde verder 9,9 miljard dollar uit aan aandeelhouders. Dat gebeurde deels door aandeleninkoop en deels door dividend. Het bedrag lag een derde hoger dan een jaar eerder.

Microsoft gaf nog geen concrete prognoses voor de resultaten dit boekjaar. Maar volgens Nadella weet Microsoft, geholpen door het bedrijfsmodel, een gediversifieerd portfolio en met zijn technologische posities, goed wat het te wachten staat.