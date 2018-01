‘Microsoft-oplichters’ ontfutselden 7 miljoen

Een internationale groep criminelen die zich voordoet als medewerkers van de Microsoft-helpdesk maakte in 2017 in Nederland bijna 2000 slachtoffers. Bij elkaar zijn ze voor zo’n 7 miljoen euro opgelicht. Een slachtoffer werd voor 98.000 euro opgelicht, zo blijkt uit cijfers van de politie.

Vanuit het buitenland belt een Engelssprekende ‘Microsoft-medewerker’ die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. De beller vraagt het slachtoffer om toegang tot zijn of haar computer en probeert vervolgens geld te ontfutselen, bijvoorbeeld via onlinebankieren. Deze oplichtingspoging heeft de afgelopen jaren al veel mensen geld heeft gekost. In 2016 werden 1100 mensen het slachtoffers van de oplichters.

Omdat er nog steeds veel mensen slachtoffer worden, zet de politie het probleem de komende tijd opnieuw in de schijnwerpers. Het programma Opgelicht?! besteedt dinsdagavond om 21.25 uur op NPO1 aandacht aan de zogenoemde Microsoft-scam.

Microsoft verklaart dat het bedrijf nooit uit zichzelf contact met klanten zoekt. Mensen met een computerprobleem kunnen alleen zelf een verzoek indienen via de website van Microsoft of zelf de helpdesk van het bedrijf bellen.

De politie en adviseert mensen die een telefoontje krijgen van iemand die zegt van Microsoft te zijn, direct de verbinding te verbreken.