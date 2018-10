Microsoft mag GitHub overnemen

Techbedrijf Microsoft mag van de Europese Commissie softwarecodesite GitHub overnemen. Hoewel beide bedrijven zich bezighouden met platforms voor software-ontwikkeling is er nog genoeg concurrentie over na de fusie, meent de Europese mededingingswaakhond.

Microsoft maakte de overname in juni bekend. De Windows-maker telt 7,5 miljard dollar neer voor GitHub. Dat platform wordt door ruim 28 miljoen ontwikkelaars gebruikt, met name voor opensourcesoftware. Ontwikkelaars plaatsen hun code op GitHub zodat anderen kunnen meehelpen met de ontwikkeling of op basis van die software een eigen versie kunnen maken.