Microsoft even lid van biljoenenclub

Microsoft is donderdag lid geworden van een exclusief gezelschap bedrijven dat de grens van 1 biljoen, oftewel 1000 miljard dollar aan beurswaarde heeft bereikt. De club is zelfs zó exclusief dat die nul leden telt, want Microsoft deed na het bereiken van de mijlpaal direct een stapje terug tot een kleine 996 miljard dollar.

Ook de twee eerdere bedrijven die meer dan een biljoen dollar waard waren, zijn weer gezakt tot onder drie grenswaarde. Apple was vorig jaar in augustus de eerste die zichzelf een ‘trillion dollar company’ mocht noemen. De iPhonemaker is inmiddels na een flinke dip 975 miljard dollar waard.

Amazon bereikte een maand na Apple de psychologische grens van een biljoen dollar als tweede. De webwinkel- en internetgigant is momenteel ongeveer 941 miljard waard.

Microsoft was al enige tijd weer in het bezit van de titel ‘grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld’. De laatste stap richting het biljoen was te danken aan de sterke kwartaalresultaten waar het woensdagavond mee naar buiten kwam. Het bedrijf dat groot werd met besturingssysteem voor pc’s Windows harkt tegenwoordig veel geld binnen met clouddiensten.

De drie Amerikaanse techgrootheden waren overigens niet de eerste bedrijven ter wereld die de drempel van een biljoen op de beurs bereikten. Die eer was al in 2007 voor PetroChina. Het Chinese staatsoliebedrijf bereikte de mijlpaal door bij zijn eerste dag op de beurs te verdrievoudigen in waarde.

De spectaculaire sprong van PetroChina had te maken met een aantal factoren die niet per se iets zeiden over de échte waarde van het bedrijf, zoals de hoge olieprijs en dat Chinese particulieren voor het eerst in het aandeel konden beleggen. De oliebubbel barstte en PetroChina is tegenwoordig minder dan 200 miljard dollar waard.