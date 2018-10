Michelin waarschuwt voor mindere verkopen

De Franse bandenmaker Michelin waarschuwt voor tegenvallende verkopen in de tweede helft van dit jaar. Met name in Europa en China slijt het bedrijf naar verwachting minder banden dan voorzien. Het bedrijf stelde bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers zijn doelen voor het hele jaar bij.

In Europa zitten vooral strengere milieuregels de auto-industrie in de weg, terwijl in China over het algemeen sprake is van dalende verkopen. Dit geldt niet alleen voor personenauto’s. Ook de verkopen van lichte vrachtwagens en zwaardere trucks vallen tegen, aldus het bedrijf.

Michelin kondigde eerder al de nodige ingrepen aan om de kosten naar beneden te krijgen. Ook verhoogde het zijn prijzen. Het bedrijf moet onder meer compenseren voor hogere kosten voor grondstoffen als synthetisch rubber en was. In de eerste negen maanden van het jaar daalde de omzet van Michelin met 1,1 procent op jaarbasis tot 16,2 miljard euro.