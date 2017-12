„Metro naar Schiphol kan met privaat geld”

Een rechtstreekse metro- of lightrailverbinding van Schiphol naar Amsterdam kan prima met privaat geld. Daarvoor pleit vertrekkend directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in Het Financieele Dagblad.

„Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat we private partijen moeten opzoeken voor dit soort investeringen”, aldus de voorman van de vervoersbranche in Nederland die eind dit jaar opstapt. In Amsterdam leeft al langer de wens voor een extra snelle ov-verbinding met de luchthaven om de bereikbaarheid van de hoofdstad te verbeteren.

Volgens Toet zou meedoen in zo’n project voor marktpartijen interessant zijn als ze voldoende rendement kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door voor de kaartjes een hoger tarief te rekenen dan geldt voor de normale trein- en busverbindingen.

Toet haalt in de krant als voorbeeld de luchthaven van Wenen aan. Daar bestaan een goedkope trage en een duurdere private snelle verbinding naast elkaar. „Je kunt op de dure, comfortabele en chique manier voor 12 euro naar de stad of goedkoper voor 3,90 euro. Er is een markt voor. De trein van 12 euro zit stampvol.”

Amsterdam kondigde vorig jaar een onderzoek aan naar de mogelijkheid om een lightrailverbinding aan te leggen. Ook was er sprake van om de Noord-Zuidlijn, die volgend jaar Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, door te trekken. Dat laatste zou er voorlopig niet inzitten omdat er geen geld uit Den Haag beschikbaar is, schreef Het Parool vorige week.