Metaalunie blij met zicht op brexituitstel

Koninklijke Metaalunie is blij dat het ernaar uitziet dat de Europese Unie het door de Britten gevraagde brexituitstel zal accepteren, aangezien dit de kans op een brexit met een deal zal bevorderen. Hoewel de „brexitmoeheid” er volgens de brancheorganisatie bij velen goed in zit, blijft ze van mening dat er tot het einde gestreden moet worden voor de uitkomst van een brexit met een deal.

Berekend naar toegevoegde waarde is het Verenigd Koninkrijk na Duitsland het belangrijkste handelsland van Nederland, zo benadrukt de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal in een reactie. Daar komt bij dat veel Nederlandse bedrijven nog niet goed voorbereid zouden zijn op een harde brexit.

Het Britse parlement stemde dinsdagavond in met de behandeling van de wetten die een vertrek van de Britten uit de EU met de brexitdeal van premier Boris Johnson mogelijk maken. Dat is een stap in de goede richting vindt Metaalunie want daarmee lijkt de weg naar een zachte brexit een stukje dichterbij.

In een stemming die daarop volgde werd Johnson evenwel gedwongen opnieuw uitstel te vragen bij de EU. Het parlement vond het voorgestelde tijdspad om de brexit voor 31 oktober te regelen te kort. Omdat Johnson zijn eigen verkiezingsbelofte daarom niet kan waarmaken is de kans groot dat er binnenkort nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.