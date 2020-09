Metaalbedrijven positiever over omzet, ziekteverzuim stijgt

Kleine en middelgrote bedrijven in de metaalsector zijn iets positiever gestemd over de omzet die zij in het lopende kwartaal verwachten te behalen. Daartegenover loopt wel het ziekteverzuim op. Dat meldt Koninklijke Metaalunie na een rondgang onder haar leden. De ondernemersorganisatie peilt vanwege de coronacrisis geregeld de ontwikkelingen binnen de sector.

Uit de laatste peiling komt naar voren dat het aantal ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis langzaam is afgenomen in het afgelopen halfjaar: van 86 procent in week 13 naar 71 procent nu. De ondernemersorganisatie meldt verder dat het ziekteverzuim bij de bedrijven na de zomer is toegenomen. Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 77 procent van de deelnemers dat zij dit niet verwachten. Drie maanden geleden was dit nog 62 procent en net voor de zomervakantie 68 procent.

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. Van de eerste NOW-regeling heeft bijna 60 procent van de bedrijven gebruikgemaakt, van de tweede ronde zo’n 45 procent. En 35 procent van de bedrijven verwacht gebruik te gaan maken van NOW 3.0.

Verder snijden veel bedrijven in het aantal flexkrachten en vragen uitstel van belastingverplichtingen om de omzetval op te vangen. Een derde van de bedrijven nam al afscheid van flexwerkers. Nog eens 20 procent verwacht dit het komende halfjaar te moeten doen. Bij 7 procent van de bedrijven moest ook vast personeel vertrekken. Gemiddeld gaat het om 2,8 fte per bedrijf.