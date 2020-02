Met nashipeer en goudbes langs de deur

Een directeur van een transportbedrijf die nu zelf groenten en fruit gaat bezorgen: hoewel de markt wemelt van de thuisbezorgdiensten, ziet John Opstal (30) genoeg kansen voor zijn nieuwe onderneming. „Ik verwacht snel een kantelpunt.”

„Het begon met een grappige opmerking”, vertelt Ashley (27), de vrouw van John. „De groenteboer in het winkelcentrum in Zoetermeer kondigde aan met pensioen te gaan. Toen opperde John op een speelse manier het idee om die zaak over te nemen.” Al snel werd duidelijk dat John serieuzer was dan aanvankelijk gedacht. „Maar ik zie mezelf niet in een winkel staan”, vertelt Ashley. „En toen kwamen we op het idee om groenten en fruit te gaan bezorgen”.

„Ik heb samen met mijn broers al drie jaar een transportbedrijf, dus met het vervoeren van producten heb ik al de nodige ervaring”, vult John aan. „Sinds ik in de transportbranche zit, ben ik gaan inzien hoeveel kansen er liggen in de groente- en fruitsector.”

En dus besloot het jonge stel om per 1 maart aan de slag te gaan met hun bedrijf Perfection Fruits. John gaat zich vooral bezighouden met de inkoop. Ashley, werkzaam in de thuiszorg, zal het contact met de klanten gaan onderhouden.

Ze kiezen er bewust voor om klein te beginnen. Het bedrijf zal daarom voorlopig alleen bezorgen in Zoetermeer. Klanten die daar niet wonen, kunnen hun bestelling afhalen. John vindt het belangrijk om te groeien, maar dat gaat volgens hem het beste vanuit een solide basis. „Als dat eenmaal loopt, kunnen we altijd nog ons bezorggebied uitbreiden.”

Websuper Picnic ontpopt zich als moderne melkman

Gerookte knoflook

Hoewel er aardig wat bezorgdiensten op de markt actief zijn, zoals HelloFresh en de thuisservice van Albert Heijn, is John ervan overtuigd dat zijn bedrijf iets toevoegt. „Wij worden echt een speciaalzaak in groenten en fruit. Bij de thuisbezorgdiensten die nu op de markt actief zijn, kan de consument maar uit een beperkt assortiment kiezen. Maar er is zoveel meer fruit dan alleen appels en peren. Daar liggen voor ons kansen.”

Perfection Fruits gaat producten aanbieden die in de doorsnee supermarkt niet te kopen zijn, zoals de goudbes en gerookte knoflook. „Maar ook de nashipeer is erg bijzonder”, vertelt Ashley. „Die ziet eruit als een appel, maar heeft de smaak van een peer. Heel verassend om te proeven. En het is natuurlijk ook nog eens gezond. Er zijn zoveel soorten fruit die nog onbekend zijn hier in Nederland. We hopen dat we dat kunnen veranderen.”

Het nieuwe bedrijf werkt ook hard aan een webshop. „Natuurlijk kunnen mensen telefonisch bestellen, maar we willen dat ze dat ook online kunnen doen. Zo kan iedereen gemakkelijk ’s avonds achter de computer of tablet inkopen doen. Wel zo handig met een drukke baan. En dan kunnen ze meteen ons brede assortiment bekijken.”

John en Ashley Opstal willen niet alleen inzetten op een breed aanbod; ze willen zich ook onderscheiden op kwaliteit. John: „Met mijn transportbedrijf kan ik de producten in één rit ophalen bij onze leveranciers. De grote supermarktketens hebben vaak meerdere overslagpunten. Dan duurt het toch al gauw een à twee dagen langer voordat de groenten en het fruit in de schappen liggen. Wij kunnen de producten verser aanbieden.”

Kantelpunt

Opstal verwacht dat de bestaande thuisbezorgdiensten het moeilijk gaan krijgen. „Partijen als HelloFresh en Picnic draaien al jarenlang verlies”, legt hij uit. „Op dit moment zijn de rentes laag, dus het financieren van verliezen is nu nog relatief goedkoop. Maar wat als de rentes omhoog gaan? Nemen ze dan hun verliezen nog? Ik denk het niet. Dan komt er echt een kantelpunt. Waarschijnlijk binnen een jaar of vijf.”

Hoe succesvol hun bedrijf ook mag worden, stoppen met hun huidige baan zijn beiden niet van plan. „Daarvoor vinden we onze eigen baan veel te leuk”, legt Ashley uit. John: „Maar als het werk flink toeneemt, kunnen we extra mensen in dienst te nemen. HelloFresh begon ook klein, maar kijk eens hoever ze het hebben geschopt. Wie weet waar wij over een paar jaar staan.”