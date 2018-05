Met Mosaic begon het internet

Internetbrowser Mosaic bestaat 25 jaar, sinds april 1993. Was internettoegang in 1993 nog een unicum, inmiddels wordt het gezien als een onmisbare nutsvoorziening.

Nauwelijks plaatjes, geen advertenties en weinig bezoekers. Dat kenmerkte de website van het Reformatorisch Dagblad in 1997. Twintig jaar later is de site een belangrijk verspreidingskanaal voor de krant.

En met 35.000 bezoekers per dag een belangrijke bron van inkomsten. Twee decennia geleden had niemand bij de krant kunnen denken dat de site nu door meer bezoekers op een telefoon zou worden bekeken dan op een normale computer.

Enkele bekende websites behoren zelfs al tot internetgeschiedenis. Denk aan profielenpagina Hyves en zoekmachine Altavista. En wie kan de geluidjes van chatprogramma MSN Messenger niet meer dromen? Wie gebruikt er tegenwoordig nog startpagina.nl? Ooit behoorde deze pagina die overzicht moest scheppen tot de meest bezochte sites.

Domein van wetenschappers

Voor 1993 werd internet vooral gebruikt door wetenschappers. Het bestond uit een paar aan elkaar gekoppelde computers van het onderzoekslab CERN in Zwitserland. Wetenschappers gebruikten die om op afstand metingen te bekijken en artikelen te delen. Het systeem van CERN liet alleen tekst zien. Wie een afbeelding wilde bekijken, moest op een link klikken, waarna het plaatje in een apart venster werd geopend. Voor de wetenschappers was dat goed genoeg.

Maar toen kwam Mosaic. Die zette de plaatjes tussen de tekst. Internet werd voor iedereen interessant. Dat 25 jaar later 98 procent van de Nederlanders toegang tot het wereldwijde web zou hebben, kon toen nog niemand vermoeden.

„Het was ons niet duidelijk hoe belangrijk het web zou worden. We wisten dat het nuttig was en heel belangrijk voor ons, maar we zagen het nog niet in ieder huis komen”, zegt webpionier Pemberton van het Centrum Wiskunde & Informatica. De Amsterdamse Brit (65) ging als een van de eerste Europeanen op internet.

Netscape

Een van de drijvende krachten achter de doorbraak van internet voor de consument was boekverkoper Amazon. Zodra Mosaic dat mogelijk maakte, ging de webshop plaatjes van boeken tonen. De verkoop schoot omhoog en inspireerde andere internetwinkels.

De mensen achter Mosaic begonnen later het bedrijf Netscape, dat de browser Navigator maakte. Daar kwam de veelgebruikte browser Firefox uit voort. Delen van de code van Mosaic werden gebruikt in Internet Explorer van Microsoft. Google Chrome, op dit moment de meest gebruikte browser ter wereld, is een verre achterneef van Mosaic.

In de toekomst zal de snelheid van internet verder toenemen. Daardoor zal ook de snelheid van communiceren oplopen. Denk bijvoorbeeld aan het live verslag doen van gebeurtenissen.

Ook neemt de communicatie tussen apparaten verder toe. Zo weet onze auto wat de voorganger doet. Sensoren en boordcomputers verschaffen ons informatie en grijpen zo nodig in.