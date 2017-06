Met 27 stieren zwemmen in een plas bij de Dommel

Buffelboer Arjan Swinkels uit het Brabantse Son en Breugel en zijn vriendin Lieke Verberne zwemmen woensdag samen met 27 stieren in een plas langs rivier de Dommel.

Een bijzonder en enigszins gedurfd experiment. De waterbuffels hebben sinds kort een nieuwe vijver in een natuurgebied en zijn dol op –hoe kan het anders–- water.

video

Omdat stieren toch wat onvoorspelbaarder zijn dan koeien, is de zwemsessie niet zonder risico. Deze wijze van interactie is volgens de nationaal bekende buffelboer wel een goede manier om ze te socialiseren. Bovendien koelen de eigenaar van buffelboerderij De Stoerderij en zijn vriendin (tandartsassistente) zo zelf ook ook lekker af bij deze tropische temperaturen.

Swinkels heeft dit jaar 20 stieren extra aangeschaft als vleesvee. Buffelvlees is namelijk razend populair en heeft een groot duurzaamheidsimago. Het vlees wordt verkocht via crowd funding en is in korte tijd uitverkocht.

De stieren blijven jaarrond buiten en eten alleen gras. Naast de kudde vrijgezelle stieren heeft De Stoerderij nog een dertigtal waterbuffels voor de melk.

Arjan Swinkels is de enige buffelboer in Nederland die op zo’n amicale en interactieve wijze met zijn dieren omgaat.