Mestverspreiders Vredo vinden hun weg door heel Europa

Ze beschikken over vele honderden pk’s en rijden op banden van meer dan een meter breed. Reuzen op wielen. Bij Vredo in Dodewaard rolt er bijna iedere week een nieuwe mestverspreider (MestTrac) uit de loodsen. Directeur Hans de Vree: „Wij doen hetzelfde als een grote fabriek: ontwikkelen, in elkaar zetten en innoveren.”

De moeilijke jaren lijken voorbij. Werkten er bij Vredo –een samenvoeging van De Vree en Dodewaard– drie jaar geleden nog 55 mensen, de loonlijst telt er nu 105. De omzet van sommige machines is met vele tientallen en soms met honderden procenten gestegen. Tijdens de crisis was het enige tijd kantje boord, geeft De Vree aan.

Vredo is sinds 1976 gevestigd op het terrein van zijn ouderlijke woning, in de buurtschap Wely. Dat verwierf in het verleden vooral bekendheid als het gehucht nabij Dodewaard waar de kerncentrale was gevestigd. Die staat er nog steeds, enigszins verlaten, aan de Waalbandijk.

Ben de Vree, de vader van Hans, gaf de aanzet tot het bedrijf. Hij werkte na de Tweede Wereldoorlog op de oude boerderij, naast de woning van de huidige algemeen directeur. „Hij had niet zo veel met vee, kocht een tractor en ging in het loonwerk.”

De hete en droge zomer van 1976 bracht hem op de gedachte om een zogenaamde doorzaaier te ontwikkelen. „Dat sloeg aan. Hij begon, met twee werknemers en een van mijn broers, deze machines ook voor anderen in elkaar te zetten. Het bood een welkome aanvulling op het loonwerk.”

Hans werd eveneens tractorchauffeur. Hij kwam min of meer noodgedwongen in de machinebouw, toen zijn broer Otto bij een ongeval in 1983 om het leven kwam. „Een droevige periode, maar vader ging niet bij de pakken neerzitten.”

In 1987 ontwikkelde Vredo een machine die met behulp van een V-vormige snede mest in de aarde kan brengen zonder de grasmat te beschadigen. „Werknemer van het eerste uur Teun Geluk bedacht de naam zodenbemester. Duidelijk was dat de ontwikkeling onstuitbaar was. De machine draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van ammoniak en houdt verbranding van de grassen tegen. De zodenbemester brengt geen schade toe aan de wortels en is duurzamer dan besproeiing.” Het was een doorslaand succes.

Om niet eenzijdig te leunen op doorzaaiers, zodenbemesters en mesttanks startte Vredo in 1992 met de bouw van zogenaamde zelfrijders. „Daar kun je ook verschillende andere landbouwtaken mee uitvoeren.” De zogenaamde MestTrac groeide uit tot een beeldbepalende machine, die net als de zodenbemesters en doorzaaiers in tal van Europese landen aftrek vindt. Belangrijkste markten, behalve Nederland, zijn Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Vredo doet alle constructiewerk in eigen huis. Materiaal komt als plaat binnen en wordt met behulp van een laser, afbraammachine, zetbank en lasrobot verwerkt. De nieuwste innovatie is het bedenken van een voor een mestverspreider geschikte mechanisch variabele transmissie. „Die bespaart 20 tot 25 procent aan brandstofkosten ten opzichte van de vorige versies. Dat is heel belangrijk, net zoals we steeds in alle ontwikkelingen op milieugebied meebewegen. Zo is er bijvoorbeeld een batterij aan nabehandelingen in het uitlaatsysteem ontstaan. We blijven alles zelf doen. Wat dat betreft zijn we eigenwijs en willen we niet van anderen afhankelijk worden. ”

Vredo bouwt dit jaar naar verwachting 45 MestTracs. De prijzen daarvan kunnen voor de grootste exemplaren, met tal van opties, oplopen tot 7 ton per stuk, gemiddeld kosten ze 400.000 euro. Daarnaast worden er jaarlijks circa 300 doorzaaiers –nog steeds het belangrijkste product en geliefd voor bijvoorbeeld sportvelden– en een zeventigtal zodenmesters gemaakt in de loodsen, die al lang te krap zijn. Met de gemeente wordt overlegd of uitbreiding mogelijk is. „Met de buurt hebben we een goede verstandhouding. Omwonenden hebben wel moeite met onze urenlange testritten. Daarom willen we graag een eigen testbaan aanleggen.”

Hans de Vree bezit het meerderheidsaandeel, maar heeft inmiddels vier van zijn zoons wel tot mede-eigenaar gemaakt en hen op cruciale posten in het bedrijf aangesteld. Het loonbedrijf van De Vree is al halverwege de jaren negentig verzelfstandigd en in handen van zijn broer Ben.

Voor de komende jaren wordt gemikt op een wat minder stormachtige groei dan tussen 2014 en 2017. „We denken aan 5 tot 10 procent per jaar. Het ging eigenlijk een beetje te hard.” In Frankrijk en Engeland wordt gewerkt aan een dealerschap. „We leveren aan de klanten en onderhouden de machines in die landen nu nog rechtstreeks. Vooral mestverspreiders vragen een goede nazorg.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Vredo

Waar: Dodewaard

Sinds: 1976

Aantal medewerkers: 105

Omzet: circa 25 miljoen euro