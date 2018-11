„Mestblunder minister Schouten kost boeren de kop”

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft grote fouten gemaakt bij de verdeling van mestrechten onder veehouders. Honderden boeren hebben zich gemeld bij het ministerie omdat zij vrezen kopje-onder te gaan, schrijft het AD.

Sinds begin dit jaar moeten alle melkveehouders in Nederland fosfaatrechten hebben voor hun koeien, waarin vastligt hoeveel mest mag worden geproduceerd. De Europese Commissie had Nederland toestemming gegeven om fosfaatrechten uit te delen aan 17.800 melkveebedrijven, maar dat aantal is fors overschreden.

Dit voorjaar bleek dat ruim 22.000 boerderijen de rechten hadden gekregen. Duizenden vleesveebedrijven kregen ten onrechte en in strijd met Brusselse afspraken ook fosfaatrechten. Een deel van de vleesveehouders verkocht de rechten door aan melkveeboeren, wat hun goudgeld opleverde. Ondertussen overschreed Nederland het plafond voor fosfaatrechten, tot woede van Brussel.