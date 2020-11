‘Merken XS4ALL en Telfort stonden één systeem in de weg’

KPN heeft afscheid genomen van de merken Telfort en XS4All om zo het hele bedrijf van één systeem gebruik te laten maken. De merken hadden namelijk ieder een eigen technologisch platform en klantensystemen, zegt Jean-Pascal van Overbeke van KPN in een interview in De Telegraaf. De nieuwe strategie van het telecombedrijf werkte echter niet bij zo’n gefragmenteerd systeem. Ook werd innovatie volgens Van Overbeke daardoor bemoeilijkt.

Volgens Van Overbeek, die bij KPN verantwoordelijk is voor de consumentenmarkt, moet KPN zijn diensten anders aan klanten aanbieden. Zo kunnen die nu allemaal losse diensten zoals vast internet, mobiel internet en televisiediensten naar keuze aan elkaar koppelen. „Als je innovaties telkens twee of drie keer moet doorvoeren, ben je uiteindelijk log en langzaam, terwijl de markt eist dat je bovenop die innovaties zit.”

Vooral het stoppen met het merk XS4All riep veel weerstand op. Dat had Van Overbeke maar ten dele voorzien. „Het was een moeilijke beslissing en je hoopt stiekem het verlies van klanten te beperken.” Uiteindelijk is de bodem van het klantenverlies nu in zicht, onder meer omdat steeds meer mensen glasvezelinternet nemen.