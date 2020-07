Merkel: EU moet zich schrap zetten voor uitblijven brexitakkoord

De Europese Unie moet zich erop voorbereiden dat onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk mislukken. Met die waarschuwing kwam de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Het Verenigd Koninkrijk trad eind januari formeel uit de Europese Unie, maar is gedurende een overgangsperiode van elf maanden nog gebonden aan de meeste Europese regels. In de tussentijd moet er over vrijwel alle aspecten van de Brits-Europese relaties een nieuw akkoord komen, waarbij afspraken over handel tot de urgentste behoren.

Tegenover de Bondsdag zei Merkel dat het onderhandelingstempo wordt opgevoerd. Dat moet ervoor zorgen dat er in het najaar een akkoord ligt, dat voor de jaarwisseling wordt goedgekeurd. Tegelijkertijd moet de EU „zich voorbereiden op een situatie waarin er geen overeenkomst is gesloten”.