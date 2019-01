Mercedes wil nieuwe fabriek in Egypte bouwen

Het Duitse automerk Mercedes-Benz is van plan een nieuwe fabriek te bouwen in Egypte. Volgens moederconcern Daimler zal de fabriek met een lokale zakenpartner gebouwd gaan worden en zijn er succesvolle gesprekken geweest met de Egyptische regering over het voornemen.

Daimler ziet Egypte als een aantrekkelijke markt voor productie en ondersteunende dienstverlening en denkt dat de vestiging zal helpen het marktaandeel van Mercedes-Benz te vergroten. Het autoconcern gaat ook advies verlenen aan Egypte over onder meer elektrisch en autonoom rijden om zo het land te helpen bij mobiliteit en het verbeteren van infrastructuur.

In mei 2015 sloten Daimler en een lokale partner nog een montagefabriek in Egypte. De Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi liet dan ook weten de nieuwe fabriek te verwelkomen.