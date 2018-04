Menzis voelt druk op zorgkosten toenemen

Menzis behaalde vorig jaar een positief resultaat, maar voelt de druk op de zorgkosten toenemen. Dat er vorig jaar geld overbleef, is volgens de verzekeraar vooral het gevolg van meevallende zorgkosten in de voorgaande periode.

Onder de streep hield Menzis 45 miljoen euro over. Een jaar eerder stond daar nog een min van bijna 47 miljoen. Naast meevallers is dat positieve resultaat het gevolg van toegenomen bijdragen uit een fonds dat verzekeraars compenseert voor polishouders die relatief vaak medische zorg nodig hebben.

Menzis hield de premies voor 2018 gelijk aan die in 2017. Daarvoor zette de verzekeraar in totaal 69 miljoen euro in van zijn reserves.

Verder nam het aantal klanten van Menzis vorig jaar toe. In totaal kwamen er 38.000 verzekerden bij. De omzet uit onder meer premies steeg daardoor licht ten opzichte van vorig jaar, van 6 miljard naar 6,1 miljard euro.