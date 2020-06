Mensenrechtenorganisaties: Facebook-topman begrijpt het niet

Facebook-topman Mark Zuckerberg blijft achter zijn besluit staan een omstreden bericht van president Donald Trump zonder commentaar op het platform te plaatsen, ook na overleg met mensenrechtenorganisaties. Zuckerberg vergaderde een uur lang met leiders van onder meer Color of Change, dat de belangen van de Afro-Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten behartigt. De organisaties vinden dat de houding van Facebook zwarte Amerikanen kwetst.

De gesprekken gingen om het bericht van Trump dat ‘als het plunderen begint, het schieten begint’ , waarmee hij reageerde op de rellen in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd in Minneapolis. Dat bericht zorgde ook voor verontwaardiging onder personeel van Facebook. Tal van medewerkers legden maandag uit protest van Facebook het werk neer. Zij eisen onder meer dat er nieuw beleid komt over de omgang met berichten zoals dat van Trump.

Volgens directeur Rashad Robinson van Color of Change waren de vertegenwoordigers van mensenrechten teleurgesteld na het gesprek met Zuckerberg. Het algemene gevoel was dat de Facebook-topman niet volledig begreep naar wat voor verandering de belangenbehartigers op zoek waren. Zuckerberg gaf eerder aan persoonlijk niet te houden van opruiende retoriek als die van Trump. Maar volgens hem zou ingrijpen in strijd zijn met de vrije meningsuiting waar Facebook voorstaat.

Een voormalig directeur communicatie bij Facebook schreef dat het socialmediabedrijf onder de mom van vrije meningsuiting voor „lafheid en winst kiest”. Trump ondertekende onlangs een decreet, waarmee hij socialmediabedrijven aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun platformen. Dat gebeurde nadat Twitter kritische opmerkingen begon te plaatsen bij zijn berichten.