„Mensen niet massaal vervangen door machines”

De opkomst van automatisering bij bedrijven heeft tot nu toe een verwaarloosbaar effect op de hoeveelheid banen in de wereld. Volgens de hoofdeconoom van de Wereldbank laten cijfers en statistieken een heel ander beeld zien dan de vele sombere voorspellingen dat mensen zullen worden vervangen door machines.

„De vrees dat robots banen hebben vernietigd, wordt tot nu toe niet ondersteund door bewijs”, zei Penny Goldberg van de internationale organisatie uit Washington in een interview. Het is wel waar dat er in veel ontwikkelde landen in het Westen de laatste twee decennia veel industriële banen zijn verdwenen. Maar dit verlies wordt meer dan goedgemaakt door de opkomst van vergelijkbaar werk in Oost-Azië.

De topeconoom denkt dat de mensheid in staat is om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, bijvoorbeeld door de overstap van industrieel werk naar meer dienstverlenende beroepen. „Dit is de vierde industriële revolutie, er zijn er al drie eerder geweest, en in alle gevallen zijn we erin geslaagd te overleven.”

De Wereldbank maakt zich nog wel zorgen over de impact van de technologische veranderingen op ontwikkelingslanden in Afrika en elders. Die landen konden in het verleden altijd profiteren van het feit dat de lonen er erg laag zijn. Maar het verschil in hoogte van salarissen wordt steeds minder relevant als machines meer taken van mensen overnemen.