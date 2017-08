„Menigte bestormt installatie Shell Nigeria”

Honderden boze Nigerianen hebben in de Nigerdelta een installatie van Shell bestormd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale getuigen. De menigte zou het Belema Flow Station in Rivers State zijn binnengedrongen.

Volgens Reuters klagen de deelnemers aan de actie dat zij niet profiteren van de oliewinning in het gebied. Ze eisen onder meer banen en ontwikkeling van infrastructuur. Ook willen ze dat er een einde wordt gemaakt aan de olievervuiling in de regio. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de actie zijn voor de olieproductie van Shell. Het olie- en gasconcern heeft nog niet op het bericht gereageerd.

Pijpleidingen in Nigeria zijn vaker het doelwit van aanslagen. Aanslagplegers vinden doorgaans dat niet alleen de landsregering en westerse oliebedrijven profijt mogen trekken van de oliewinning, maar dat die voortaan ook de inwoners van de Nigerdelta ten goede moet komen.