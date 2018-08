Men At Work maakt doorstart

De failliete kledingketen Men At Work maakt een doorstart. Het bedrijf gaat verder onder de vleugels van Victory & Dreams Holding, de moedermaatschappij van ketens als Miller & Monroe en Witteveen Mode, zo meldde de nieuwe eigenaar.

Voorafgaand aan het faillissement eind juni had Men At Work 27 winkels. Daarvan zijn er op dit moment nog negentien in bedrijf. De bedoeling van de nieuwe eigenaar is om met zo veel mogelijk vestigingen verder te gaan en de werkgelegenheid van zo veel mogelijk werknemers te behouden. Hoeveel winkels er uiteindelijk openblijven, hangt mede af van de onderhandelingen met de verhuurders van winkelpanden en leveranciers.

Voor nu blijven in elk geval de winkels in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sneek en Utrecht Hoog Catharijne geopend. De webshop van Men At Work wordt naar verwachting in de loop van oktober heropend.