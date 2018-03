Melrose wint strijd om moederbedrijf Fokker

De aandeelhouders van het Britse industrieconcern GKN, moederbedrijf van Fokker, hebben ingestemd met het vijandige bod van investeerder Melrose ter waarde van 8,3 miljard pond (9,5 miljard euro). Meer dan de helft van de aandeelhouders gaf zijn stem aan Melrose.

Dat betekent dat de deal die GKN had gesloten over een verkoop van zijn automotive-divisie aan het Amerikaanse Dana niet doorgaat. Dana had meer dan 6 miljard dollar geboden voor de tak van GKN die zich bezighoudt met onder meer aandrijflijnen.

De strijd rond GKN verliep buitengewoon fel. Melrose beloofde woensdag nog dat het zich langdurig zal inzetten voor een Britse toekomst voor GKN. Binnen de Britse politiek leven zorgen over GKN. De regering eiste garanties dat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk blijft, met het oog op de opdrachten die de luchtvaarttak voor defensie uitvoert. Daarop beloofde Melrose het hoofdkantoor van GKN de komende vijf jaar binnen de landsgrenzen te houden.

Melrose is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het verbeteren van de prestaties van industriële bedrijven. In januari lanceerde Melrose een vijandig bod op GKN nadat eerdere toenadering was afgewezen. GKN hoopte op zijn beurt aandeelhouders te paaien door de auto-onderdelentak te verkopen aan Dana en een deel van de opbrengst aan zijn investeerders uit te keren. GKN zou zich daarna richten op vliegtuigonderdelen.

Fokker Technologies werd in 2015 overgenomen door GKN van investeringsmaatschappij Arle Capital. Met die deal was een bedrag gemoeid van 706 miljoen euro. Voormalig topman Hans Büthker van Fokker staat aan het hoofd van de lucht- en ruimtevaarttak van GKN.