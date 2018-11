Megazorgdeal VS officieel beklonken

De overname van de Amerikaanse zorgverzekeraar Aetna door apothekersconcern CVS Health is officieel afgerond. Door de fusie ter waarde van 69 miljard dollar ontstaat een Amerikaanse zorggigant die apotheken, klinieken en verzekeringsdiensten bezit.

Het afronden van de deal heeft bijna een jaar in beslag genomen. Er waren zorgen dat het gecombineerde bedrijf te veel macht zou krijgen, waardoor onder meer medicijnprijzen en verzekeringspremies flink omhoog zouden gaan.

De staat New York, die als laatste akkoord ging met de overname, dwong garanties af van CVS. Zo mag dat bedrijf de premies van verzekerden in de staat niet opschroeven om de overname te bekostigen. Daarnaast heeft de apothekersgigant 40 miljoen dollar toegezegd voor een voorlichtingscampagne over zorgverzekeringen.

De partijen verwachten als gecombineerd bedrijf betere zorg te kunnen bieden, tegen lagere kosten.