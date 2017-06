Megaverlies voor winkelconcern Blokker

Winkelconcern Blokker Holding heeft over 2016 dieprode cijfers geschreven. Vooral reorganisaties bij diverse ketens drukten zwaar op het resultaat. Echter, ook operationeel was sprake van tientallen miljoenen euro’s verlies en de omzet liep stevig terug.

Onder de streep kwam Blokker alles bij elkaar 180 miljoen euro tekort, waar een jaar eerder nog een nettoverlies van 52 miljoen euro in de boeken ging. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte daarbij 49 miljoen euro in het rood, van een operationele winst van 7 miljoen euro in 2015. De omzet daalde circa 5 procent tot iets minder dan 2 miljard euro.

Blokker kondigde recent al een forse inkrimping aan die het tij bij het bedrijf moet keren. Hierbij worden tweehonderd winkels gesloten en bij de holding verdwijnen in totaal zo’n 1900 banen. Ook zullen bijna alle ketens van de hand worden gedaan. Het uit 1896 stammende bedrijf wil zich weer volledig op de filialen van Blokker zelf gaan richten.

Volgens het concern worden de resultaten over 2016 sterk gekleurd door ingrepen die het concern vorig jaar al doorvoerde bij de winkels van Blokker en de ketens Xenos, Cook&Co en Intertoys. Die gingen gepaard met ruim 100 miljoen euro aan eenmalige lasten.

Ook gingen er per saldo 105 eigen winkels dicht, wat een flinke hap uit de omzet haalde. Vooral op het gebied van huishoudelijk artikelen werd hierdoor een stuk minder verkocht. Exclusief de winkelsluitingen daalden de opbrengsten met 2,3 procent.

Online werden wel goede zaken gedaan. De verkopen bij alle webwinkels van Blokker tezamen gingen met 30 procent omhoog naar 173 miljoen euro. Verder noteerde woonmeubelketen Leen Bakker een bescheiden omzetstijging, van 2,7 procent. Van die keten is overigens al bekend dat deze wordt verkocht aan investeerder Gilde Equity Management.

Blokker verwacht dat herstructureringslasten dit jaar en mogelijk ook volgend jaar de resultaten nog flink naar beneden zullen halen. Het bedrijf zegt wel een „dusdanig sterke financiële basis” te hebben om al zijn plannen uit te kunnen voeren. Ook merkt Blokker dat Blokker-filialen die een nieuwe inrichting hebben gekregen het in de eerste maanden van dit jaar duidelijk beter hebben gedaan.

Profiel Blokker Holding

- Naam: Blokker Holding

- Topman: Casper Meijer is topman van de holding, financieel directeur is Jeroen Visser

- Opgericht: Blokker werd in 1896 in Hoorn opgericht door Jacob Blokker en zijn vrouw Saapke, als „De goedkope IJzer- en Houtwinkel”. In de jaren dertig openden de zoons van Jacob en Saapke onder de naam Gebroeders Blokker winkels in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Bij de derde generatie werd het familiebedrijf een landelijke winkelketen. Vanaf de jaren tachtig voegen Bart Smit, Leen Bakker, Xenos en Marskramer zich tot de retailreus.

- Organisatie: De onderneming is niet beursgenoteerd. De houdstermaatschappij omvat behalve Blokker dus ook ketens als Marskramer, Intertoys (Intertoys, Bart Smit en ToysXL) en Xenos.

Reorganisatie: Blokker kondigde onlangs aan komend jaar honderd filialen te sluiten. Bij zusterbedrijf Marskramer, dat verdergaat als franchiseformule, gaan nog eens honderd eigen winkels dicht. Bij elkaar komen bij de holding daardoor 1900 banen te vervallen. De winkelketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos en Big Bazar staan te koop, Leen Bakker is inmiddels verkocht.

- Winkels: Blokker heeft in Nederland circa 445 eigen zaken en 90 franchisefilialen met de naam Blokker op de gevel. Moederbedrijf Blokker Holding telde per eind 2016 in totaal ruim 2168 vestigingen in acht verschillende landen.

- Financiële gegevens Blokker Holding: verlies 2016 kwam uit op 180 miljoen euro en omzet 1,96 miljard euro. Dat was een verlies van 52 miljoen euro op een omzet van een kleine 2,1 miljard euro een jaar eerder.

- Werknemers: Wereldwijd telt Blokker Holding 20.990 medewerkers (per eind 2016)