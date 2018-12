„Megadeal Altria en e-sigaretmaker Juul”

De maker van elektronische sigaretten Juul Labs staat op het punt een megadeal te sluiten met de Amerikaanse tabaksfabrikant Altria. Volgens bronnen tegenover persbureau Bloomberg is Altria van plan 12,8 miljard dollar te investeren in Juul, waarmee het ongeveer een derde van het bedrijf in handen krijgt.

De investering zou Juul waarderen op ongeveer 38 miljard dollar, wat meer dan een verdubbeling zou zijn sinds een financieringsronde een paar maanden geleden. Altria is de verkoper van onder meer Marlboro in de Verenigde Staten. Naar verluidt kan nog voor het einde van deze week een deal worden aangekondigd tussen Altria en het in San Francisco gevestigde Juul.

Als de partijen een overeenkomst bereiken, zouden de producten van het in 2015 gelanceerde Juul naast de sigaretten van Altria in de Amerikaanse winkelschappen komen te liggen, waardoor het merk meer zichtbaarheid krijgt.