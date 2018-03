Mega-overname in Amerikaanse zorgsector

De Amerikaanse zorgverzekeraar Cigna legt 67 miljard dollar (54 miljard euro) op tafel om zorgdienstverlener Express Scripts over te nemen. De transactie wordt afgehandeld in contanten en aandelen en is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven.

De overnamesom is inclusief 15 miljard dollar aan schuld van Express Scripts. Na afloop van de deal bezitten aandeelhouders van Cigna circa 64 procent van het gecombineerde concern dat verder gaat onder de naam Cigna. Express Scripts levert diensten aan meer dan 85 miljoen mensen op het gebied van bijvoorbeeld bezorging van medicatie aan patiënten en de verwerking van doktersrecepten.

Begin vorig jaar liep een miljardenfusie van Cigna en branchegenoot Anthem stuk op weerstand van de Amerikaanse autoriteiten. In december kondigden zorgverzekeraar Aetna aan te fuseren met apothekersbedrijf CVS Health in een deal van 67,5 miljard dollar.