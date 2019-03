Meewind voor groothandels in vierde kwartaal

Nederlandse groothandels hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar een 4,1 procent hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden vooral handelaren in bouwmaterialen, olie en steenkool en elektronische apparaten de wind mee.

Handelaren in olie en steenkool boekten de grootste omzetplus. Zij zagen hun inkomsten met meer dan 15 procent toenemen. Dat is overigens een minder grote stijging dan in het voorgaande kwartaal, toen de inkomsten met ruim een kwart toenamen. De prijs van een vat Brentolie lag in het derde kwartaal namelijk hoger dan in de laatste drie maanden van 2018.

De groothandel voert de omzet al sinds de tweede helft van 2015 op. Dat de sector goede jaren achter de rug heeft, blijkt ook uit het aantal faillissementen. Vorig moesten 347 groothandels noodgedwongen hun deuren sluiten. Dat is het laagste aantal sinds het statistiekbureau over faillissementscijfers van groothandels beschikt.