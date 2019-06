„Meeste senioren steunen pensioenakkoord”

Circa twee op de drie senioren scharen zich achter de principeafspraken over de herziening van het pensioenstelsel. Dat meldde ouderenorganisatie ANBO op basis van een peiling onder 750 leden.

Uit de peiling blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagden het goed vindt dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Twee derde van de ouderen noemt de maatregelen voor zware beroepen positief.

Al met al valt er hier en daar wel wat op te merken over de afspraken, merkt directeur Liane den Haan van ANBO op. "We moeten beseffen dat een eisenpakket voor een nieuw pensioenakkoord geen dictaat is. Wij vinden het principeakkoord dat er nu ligt, dan ook aanvaardbaar."

Een ’nee’ tegen het akkoord zou volgens ANBO betekenen dat het land verstrikt blijft in het huidige stelsel zonder uitzicht op enige indexering. Ook bestaat dan de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen van miljoenen mensen. "Dat kan met dit akkoord misschien worden voorkomen of beperkt", aldus Den Haan.