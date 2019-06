„Meeste Nederlanders voor pensioenakkoord”

De meeste Nederlanders zijn voor het pensioenakkoord waar de bonden zich nog over moeten uitspreken. Mensen ouder dan 65 jaar zijn er het meest over te spreken. Vooral bij de achterban van het CDA en de PvdA is een grote meerderheid voor. Van de SP en de PVV kunnen de meeste kiezers zich niet vinden in de verschillende onderdelen van het pensioenakkoord. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond.

Dat de zekerheid van de hoogte van het pensioen wegvalt omdat „er meer wordt gespaard voor het eigen pensioenpotje” vinden vooral mensen tussen 35 en 55 jaar een slechte zaak.

Driekwart van de ondervraagden (75 procent) noemt het positief dat het in het akkoord makkelijker wordt gemaakt om met de werkgever afspraken te maken over een pensioen dat drie jaar eerder ingaat. Een deel van dat, relatief iets lagere, pensioen wordt dan ook eerder uitbetaald.

Dat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar gaat (en niet al in 2021) valt goed bij ruim de helft (51 procent) van de groep tussen 55 en 64 jaar, maar slecht bij 1 op de 20 (5 procent) Nederlanders onder de 35 jaar.

Op basis van deze peiling is volgens De Hond geen prognose te geven voor de uitslag van het referendum onder de vakbondsleden over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de leden stemt in de peiling weliswaar voor, maar bij drie eerdere landelijke referenda bleek volgens hem dat tegenstanders vaker komen opdraven dan voorstanders.