‘Meeste kans op werk in zorg, techniek, onderwijs en ICT’

Wie de meeste kans wil maken op een baan, moet werk zoeken in de zorg, onderwijs, techniek of ICT. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. In die sectoren is tekort aan personeel, ondanks de toenemende werkloosheid. Andere sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Zo zijn de kansen op een baan in de horeca, verkoop en beveiliging kleiner geworden.

Het UWV publiceerde een lijst met kansrijke en minder kansrijke beroepen. De beste baankansen zijn er voor veel zorgberoepen zoals wijkverpleegkundigen en operatieassistenten. Ook onder leerkrachten, ICT’ers, monteurs, accountants en hoveniers is er nog altijd sprake van een tekort aan personeel.

De lijst van het UWV laat ook zien in welke sectoren minder kans is op een baan. Door de coronacrisis zijn er bijvoorbeeld minder koks, beveiligers en buschauffeurs nodig. De minst kansrijke beroepen boden ook al voor de uitbraak van het coronavirus weinig uitzicht op een baan. Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen die verdwijnen door digitalisering en automatisering. Zo is er steeds minder werk voor baliemedewerkers bij banken of postkantoren en bibliotheken. Er zijn ook beroepen waar het aanbod van werkzoekenden groter is dan de vraag naar personeel. Dit zijn vaak populaire beroepen, zoals dierenverzorgers of grafisch vormgevers. Mensen die werk zoeken als reisleider of gids hebben het extra moeilijk omdat het een populair beroep is waarvan de branche bijna plat ligt door de coronacrisis.