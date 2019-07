Meeste hypotheekaanvragen in vijf jaar

Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen is afgelopen kwartaal met 6,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Met een eveneens „succesvol” eerste kwartaal is het eerste halfjaar het beste in vijf jaar, meldt hypotheekregistratienetwerk HDN in zijn halfjaarbericht.

De stijging is vooral te danken aan de groep oversluiters en doorstromers. Bij starters op woningmarkt blijft het aantal hypotheekaanvragen teruglopen. Zij zijn momenteel goed voor circa 31 procent van het totaal, waar dat in in 2015 nog 47 procent was.

Onlangs meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) al dat er voor het eerst in acht kwartalen weer sprake was van een lichte stijging in de woningverkopen. Volgens de branche speelde mee dat meer mensen hun huis in de verkoop hadden gezet.

HDN merkt verder dat duurzaamheid binnen de hypotheekmarkt aan belang wint. „Wij zien een forse toename energiebesparende maatregelen voor het verkrijgen van een hypotheek”, zegt directeur Reinier van der Heijden.