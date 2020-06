Meeste geld NOW-regeling naar kleine tot middelgrote bedrijven

Het grootste deel van het geld voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt bij kleine tot middelgrote bedrijven. Dat meldt het UWV, dat het geld uitkeert. Volgens de uitkeringsorganisatie komt 71 procent van het geld voor de NOW terecht bij bedrijven met maximaal 250 werknemers. De overige 29 procent ging naar grotere bedrijven.

In totaal heeft het UWV tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. Bij die bedrijven werken in totaal 2,1 miljoen mensen die indirect door de overheid in dienst worden gehouden. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 68 procent. Zo’n 8500 aanvragen voor een voorschot zijn afgewezen. De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. De regeling staat sinds 6 april open.