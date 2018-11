Meeste geitenbedrijven zitten in Gelderland en Noord-Brabant

Meer dan de helft van het totale aantal melkgeiten bevindt zich op bedrijven in Gelderland en Noord-Brabant. Dat blijkt uit herziene cijfers van het CBS.

In april meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er in Nederland 597.000 geiten zouden zijn. Dinsdag stelde het bureau deze voorlopige cijfers naar beneden bij. Het gaat nu om 588.000 geiten in Nederland, zo’n 10 procent meer dan een jaar terug.

Ondanks de neerwaartse bijstelling is er volgens het CBS nog altijd sprake van een record. In de periode 2000 tot 2018 is het aantal geiten ruim verdrievoudigd.

De geitenstapel daalde alleen van 2009 op 2010 met 6 procent als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Daarna nam het aantal geiten opnieuw toe tot de huidige recordhoogte.

Van de 388 gespecialiseerde geitenbedrijven met melkgeiten is 46 procent gevestigd in Noord-Brabant (94 bedrijven) en Gelderland (83 bedrijven). Deze bedrijven huisvesten ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land (Noord-Brabant: 31 procent en Gelderland: 24 procent). Deze provincies hebben in de zomer van 2017 een stop op de geitenhouderij ingesteld.

Geitenstop

In juli vorig jaar werd door de provincie Noord-Brabant nog een geitenstop aangekondigd wegens mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Mensen die dichtbij een geitenbedrijf wonen, zouden een aanzienlijk grotere kans op longontsteking hebben. Een maand later volgde ook Gelderland.

Dit jaar deden Utrecht en Overijssel geitenbedrijven op slot, terwijl dit in Limburg momenteel wordt overwogen. Dat betekent dat bestaande bedrijven niet meer mogen uitbreiden en nieuwe bedrijven zich niet meer mogen vestigen. Volgens het CBS wordt een dergelijke ingreep vaak op termijn zichtbaar in de tellingen van de veestapel.