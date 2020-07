‘Meeste faillissementen hotelsector moeten nog komen’

De hotelbranche verkeert in zwaar weer door de coronacrisis en de grootste golf faillissementen moet nog komen. Vastgoedadviseur CBRE verwacht de meeste faillissementen in het vierde kwartaal van dit jaar. Herstel van de markt wordt voorzien vanaf 2021.

De bezettingsgraden van hotels daalden in april en mei tot onder de 10 procent en verschillende hotels zijn failliet gegaan. Het toerisme komt weer op gang, maar de zakelijke klanten komen voorlopig niet terug wegens de uitbraak van het coronavirus. Volgens het CBRE is normaal gesproken in Amsterdam ongeveer de helft van alle hotelbezoekers een zakelijke klant.

„In de zomer is er vaak minder zakelijk bezoek, maar vooral september, oktober en november zijn echte congresmaanden en veel grote evenementen zoals SAIL Amsterdam zijn al afgelast. Dat bezoek lopen hotels straks allemaal mis”, zegt Jan Steinebach van CBRE.

De vastgoedadviseur raadt hoteleigenaren aan om met de exploitanten in gesprek te gaan om te voorkomen dat hotels leeg komen te staan. „Hierbij valt te denken aan herziening van contracten en herstructurering van betalingen. Een andere optie voor eigenaren is om hun vastgoedstrategie te herzien en te herontwikkelen naar zorgvastgoed of misschien woningen of kantoren”, zegt Steinebach.