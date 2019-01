’Meerderheid royalty’s bedrijven naar Bermuda’

De meerderheid van de miljarden aan royalty’s die door internationale bedrijven naar Nederland worden gehaald, verdwijnt direct weer naar belastingparadijs Bermuda. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gebeurt dat met 60 procent van die gelden. Die doorvoerroute zal vanaf 2021 door een voorwaardelijke bronbelasting worden afgesloten.

Andere geldstromen als rentes en dividenden gaan vaak naar zogeheten doorsluislanden als Ierland, Luxemburg en Zwitserland. Uit deze landen komt ook het nodige geld naar Nederland toe. Die stromen worden niet door de bronbelasting gestopt. Die belasting geldt alleen voor landen waar het tarief voor winstbelasting onder de 9 procent is. In landen als Ierland, Zwitserland en Luxemburg is de winstbelasting hoger.

Het CPB stelt daarom voor om de bronbelasting afhankelijk te maken van de effectieve belasting die in de praktijk in het bestemmingsland betaald wordt. Belastingmaatregelen zijn daarnaast effectiever als ze internationaal worden afgestemd, benadrukt het planbureau. Als Nederland als enige maatregelen neemt, kiezen belastingontwijkende multinationals simpelweg voor een andere route.