Meerderheid kottervloot blijft Noordzeeakkoord afwijzen

Het beoogde akkoord over de toekomst van de Noordzee krijgt ook na de jongste aanpassingen onvoldoende steun van de vissers.

Dat bleek donderdag uit reacties van de Nederlandse Vissersbond en de Coöperatieve Producentenorganisatie Urk (PO Urk) op de uitkomst van het zogeheten Noordzeeoverleg van woensdag. Beide organisaties blijven het akkoord afwijzen, omdat het hun leden te weinig toekomstperspectief biedt.

PO Urk is de grootste van de vijf afdelingen binnen de vereniging van kottervissers VisNed. „Samen met de Vissersbond vertegenwoordigen wij 55 procent van de Nederlandse kottervloot. Er is dus geen meerderheid voor het akkoord”, zegt secretaris Geert Meun.

Vissers, natuurbeschermers, windparkexploitanten, olie- en gasbedrijven, havens en de overheid hebben sinds begin 2019 over de toekomst van de Noordzee onderhandeld. In februari presenteerde voorzitter Jacques Wallage een akkoord, dat vervolgens aan de achterban van de diverse belangenorganisaties zou worden voorgelegd. Door de coronacrisis kon de ledenvergadering van PO Urk echter niet doorgaan.

„Wij vinden het absurd dat er toch een definitief akkoord wordt doorgedrukt”, zegt Jacob van Urk, voorzitter van PO Urk. Zijn bestuur liet voor het Noordzeeoverleg van woensdag al weten tegen te blijven, omdat er op het punt van natuurcompensatie „geen nieuwe elementen op tafel zijn gekomen.”

Friese Front

Het kabinet legt 200 miljoen euro op tafel, waarvan 119 miljoen euro bestemd is voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van schepen. De komende jaren zal aantal windmolenparken op de Noordzee sterk toenemen en komt er meer ruimte voor de natuur. Daardoor is er minder plek voor de visserij.

„Volgens het onderhandelaarsakkoord wordt 12 procent van de Noordzee gesloten voor de visserij, waaronder het voor ons belangrijke Friese Front. De natuurorganisaties hebben dat geclaimd als compensatie voor de windparken. Maar dat zou betekenen dat wij onze beste visbestekken kwijt raken. Dat kunnen we niet accepteren”, liet Van Urk in februari al weten. Donderdag zei hij dat de andere overlegpartners wel open staan voor kleine wijzigingen, maar dat dan andere vissers de dupe zijn. „Kern van het probleem is dat de visserij geen gelijkwaardige gesprekspartner is.”

De Nederlandse Vissersbond is uit het Noordzeeoverleg gezet, bevestigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) donderdag. De bond heeft „geen inzicht gegeven onder welke voorwaarden wel zou kunnen worden ingestemd.”

Volgens een persbericht van het Noordzeeoverleg zou VisNed wel mogelijkheden zien, als niet het hele Friese Front wordt gesloten voor bodemberoerende visserij. De organisatie wil dat er meer duidelijkheid komt over de toekomst van garnalenvissers en geld voor innovatie. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft „haar bereidheid daartoe uitgesproken.” Over enkele weken moet blijken of VisNed binnenboord blijft.