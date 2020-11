Meerderheid Kamer keert zich tegen afbouw coronasteun

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed plan om het economische steunpakket af te bouwen na 1 januari. De maatregelen om de tweede coronagolf in te dammen raken de economie hard. Veel oppositiepartijen zeggen daarom al langer dat het onverstandig is om de steunmaatregelen te „versoberen”. Ook VVD en D66 gaan daar nu in mee.

VVD’er Thierry Aartsen zegt op aandringen van de PVV dat „de kans dat die versoberingen doorgaan, heel heel klein is”. Een voorstel om het afbouwen van de maatregelen tegen te gaan wil de grootste partij nog niet direct steunen, maar het is wel belangrijk om ondernemers snel zekerheid te geven.

Het kabinet heeft steeds beloofd in december te kijken naar de geplande afbouw van de maatregelen na de jaarwisseling. Bedrijven krijgen vanaf dan relatief minder steun en komen pas bij een groter omzetverlies in aanmerking voor bepaalde regelingen.

Maar, benadrukte het kabinet steeds, „het pakket ademt mee”, doordat de hoogte van het subsidiebedrag bij de meeste regelingen afhangt van hoeveel omzet een bedrijf verliest. Moet een branche dicht (zoals eet- en drinkgelegenheden in deze gedeeltelijke lockdown) dan valt de omzet vrijwel volledig weg, en zal dus ook de steun hoger zijn dan bij bedrijven die de helft van hun omzet verliezen.

Ook coalitiepartij D66 vraagt zich af of het wel verstandig is om de afbouw door te zetten. „Is het dan nog gepast om de versobering van het pakket door te zetten? Zo niet, wanneer gaan we daar dan duidelijkheid over geven aan ondernemers en werknemers?” vraagt Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij benadrukt dat een aantal regelingen ook afloopt „op of rond 1 januari. Gaan we die dan verlengen?”