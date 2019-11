Meerdere witwaskwesties in bankenwereld

De bankensector ligt onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Vrijdag bleek dat ook Rabobank hierover op de vingers is getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Het is de zoveelste kwestie die opduikt.

Rabobank is nu tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. DNB had het concern al eens een boete opgelegd van iets meer dan 1 miljoen euro. Dat ging om gebreken bij de registratie van klanten, waarmee de bank niet voldeed aan antiwitwasregels.

Rabobank schikte begin 2018 tevens een zaak in de Verenigde Staten voor 298 miljoen euro. Bij vestigingen van een dochteronderneming in de buurt van de grens met Mexico hielden klanten zich jarenlang bezig met verdachte praktijken. De bank zou signalen hebben genegeerd dat er klanten geld aan het witwassen waren.

ING trof in september vorig jaar een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire. Ook in Italië is de bank op de vingers getikt. En de bekende financieel activist Pieter Lakeman wil dat topman Ralph Hamers alsnog wordt vervolgd.

ABN AMRO liep dit jaar tegen de lamp. De bank moet op last van DNB al zijn particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. De kwestie kan ABN AMRO nog een flinke boete opleveren. Het OM doet al onderzoek naar de zaak.

Verder is bekend dat DNB tegen Triodos Bank heeft gezegd dat de bank meer moet doen tegen witwassen. Ook zijn er in het buitenland nog schandalen. De Deense Danske Bank zou bijvoorbeeld miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland.

De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken inmiddels de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.