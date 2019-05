Meerdere biedingen op vliegtak Thomas Cook

De Britse reisorganisatie Thomas Cook heeft meerdere biedingen ontvangen voor haar luchtvaartdivisie of delen daarvan. Dat meldde Thomas Cook in een handelsbericht, waarin het bedrijf ook waarschuwt voor een uitdagend zomerseizoen.

Thomas Cook maakte in februari bekend zijn luchtvaartactiviteiten te willen verkopen. Met de opbrengst wil het kwakkelende bedrijf zijn schulden afbouwen en investeren in de tak die vakanties aanbiedt. Lufthansa maakte onlangs bekend een overnamebod voor te bereiden op vakantievlieger Condor van Thomas Cook. Tot andere potentiële bieders zouden bijvoorbeeld Ryanair, IAG, Virgin en easyJet behoren. Thomas Cook is bezig de voorstellen te bekijken.

Volgens het toerismeconcern stellen veel Britse klanten hun vakantieplannen voor de zomer uit vanwege het brexitproces. De economische en politieke onzekerheid en meer promotie-acties hebben samen met gestegen kosten voor brandstof en hotels een negatieve impact op de winstontwikkeling voor het gehele jaar, aldus Thomas Cook. In de eerste helft van het gebroken boekjaar werd een onderliggend brutoverlies geleden van 245 miljoen pond, omgerekend bijna 281 miljoen euro. Dat was een jaar eerder een min van 170 miljoen pond.