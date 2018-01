Meer zeeschepen naar haven Rotterdam

De Rotterdamse haven ontving vorig jaar meer zeeschepen. Dat komt vooral door de toegenomen containeroverslag. Tegelijkertijd is het aantal ongelukken in de haven gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

In totaal arriveerden er 29.646 zeeschepen. Dat zijn er ruim zeshonderd meer dan in het jaar ervoor. Hoeveel binnenvaartschepen er rondvoeren is niet bekend. Die worden niet geteld. De precieze overslagcijfers van de haven worden later gepresenteerd.

Het aantal ongelukken van alle soorten schepen kwam uit op 129, tegen 159 in 2016. Volgens rijkshavenmeester René de Vries vonden er vooral minder kleine incidenten plaats. Hij schrijft dit toe aan allerlei investeringen die zijn gedaan in de haven. Daardoor botsen schepen minder vaak tegen paaltjes aan. Ook raakten er minder duwbakken op drift bij slecht weer, aldus De Vries.

Er was sprake van één ernstiger ongeluk, aldus de rijkshavenmeester. Dat betrof een binnenvaartschip dat stuurloos werd doordat het met zijn roer over een krib was gevaren. Een krib is een korte stenen dam in de rivierbedding. Verder morsten schepen minder vaak stoffen in het water. Er werd in liters wel ongeveer evenveel gemorst.

Een grote smet op het verder zeer veilige jaar in de haven is de grote cyberaanval van afgelopen zomer. Wereldwijd werden toen bedrijven getroffen door zogeheten ransomware, waaronder de containerterminals van APM in Rotterdam. Die kwamen tijdelijk stil te liggen.

In de maanden daarop was er duidelijk meer aandacht voor cyberbeveiliging. Volgens het Havenbedrijf zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de haven bereikbaar blijft als er een belangrijk ICT-systeem uitvalt. Het is de bedoeling dat er in de haven ook nog een centraal meldpunt voor zaken met betrekking tot cyberbeveiliging komt.