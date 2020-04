„Meer woningen te koop gezet vanwege coronacrisis”

Vanwege de coronacrisis worden er de laatste tijd meer woningen te koop gezet. Dat merkt vastgoedadviseur Dynamis. Vanwege de toegenomen onzekerheid vervroegen woningbezitters de geplande verkoop van hun woning. Kopers lijken zich daarentegen nog weinig aan te trekken van de veranderde omstandigheden.

Vooral in de regio’s waar in de afgelopen jaren exorbitante prijsstijgingen plaatsvonden, zoals Amsterdam en Utrecht, zetten meer eigenaren hun woning te koop. Ook buiten de Randstad is deze ontwikkeling zichtbaar, aldus Dynamis.

Maar de extra aanwas van te koop gezette woningen in maart kan de daling van het aanbod uit januari en februari niet compenseren. Per 1 april stonden daardoor in Nederland nog altijd 7000 woningen minder te koop dan aan het begin van het jaar. Ook de nieuwbouw biedt volgens de deskundigen van de organisatie nauwelijks lucht aan de krappe woningmarkt. Eerder meldde makelaarsorganisatie NVM al dat er in het eerste kwartaal minder nieuwbouwwoningen op de markt waren gekomen. Die ontwikkeling baarde de makelaars zorgen.

In de cijfers over de woningverkopen zelf zijn de gevolgen van de coronacrisis nog amper zichtbaar. Dynamis wijst erop dat er in de eerste drie maanden van het jaar over de gehele linie meer woningen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In onder andere Limburg en Drenthe ging dit kwartaal zelfs de boeken in als het beste eerste kwartaal ooit. Volgens Dynamis blijven de verkopen op peil doordat mensen die echt willen verhuizen hun woningzoektocht doorzetten.