Meer winst voor Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV heeft in de eerste helft van 2017 flink meer winst gemaakt, ondanks een licht dalende omzet. Het Amersfoortse ingenieursbedrijf zag daarnaast het orderboek flink in waarde toenemen.

HaskoningDHV behaalde afgelopen halfjaar een omzet van 306 miljoen euro. Dat is 5 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daarentegen nam met bijna de helft toe tot 6,7 miljoen euro. De operationele marge verbeterde voor het derde jaar op rij en kwam uit op 4 procent.

De orderportefeuille was halverwege het jaar goed voor 335 miljoen euro aan toekomstige omzet. Dat is bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. Het bedrijf gaat dan ook „vol vertrouwen” de tweede jaarhelft in.