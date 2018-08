Meer winst op lagere omzet Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere winst op een lagere omzet. Het bedrijf zag zijn onlineomzet verder stijgen en handhaafde zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor het hele jaar.

De grootgrutter eindigde het kwartaal met een omzet van 15,5 miljard euro. Dat betekende een daling van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van een stijging met 0,9 procent. De nettowinst steeg met 15 procent tot 410 miljoen euro, onder meer door lagere belastingafdrachten.

In Nederland steeg de omzet met 3 procent tot 3,5 miljard euro, terwijl in België met 1,3 miljard euro ongeveer 2 procent meer werd verdiend. Bij de cijfers moet volgens Ahold Delhaize rekening worden gehouden met de datum van Pasen, die ongunstiger uitpakte in vergelijking met een jaar eerder.

In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf, was sprake van een daling van de omzet met bijna 8 procent tot 9,2 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten daalden de opbrengsten fractioneel. Ahold Delhaize kondigde onder meer investeringen aan bij de Stop & Shop-supermarkten. Dit moet tot een verbeterde omzettrend leiden. Volgens topman Frans Muller houdt Ahold Delhaize met de investering van 3 procent van de totale omzet gelijke tred met branchegenoten.

De onlineomzet van Ahold Delhaize steeg met bijna een kwart. Het bedrijf verwacht dat consumenten tegen 2020 ongeveer 5 miljard euro online besteden aan boodschappen bij het bedrijf. Onder meer de uitbreiding van het distributiecentrum van bol.com in Nederland moet aan die ambitie bijdragen.

Muller was voor het eerst eindverantwoordelijke bij de kwartaalupdate van Ahold Delhaize. De voormalige topman van Delhaize nam per 1 juli het stokje over van Dick Boer bij het fusiebedrijf.

De samenvoeging van de bedrijven zal dit jaar naar verwachting structureel 420 miljoen euro aan kostenvoordelen opleveren, daarvan is 268 miljoen euro vorig jaar gerealiseerd. Het bedrijf zal dit jaar naar verwachting 1,9 miljard euro investeren in onder meer het verbeteren van het winkelbestand en de onlineformules.